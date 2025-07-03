İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı

İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı
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İran, salı günü uluslararası transit uçuşlara açılan, ülkenin batı ve merkez bölgelerindeki hava sahasının yeniden kapatıldığını bildirdi.

İran, İsrail ile yaşanan savaşın ardından salı günü uluslararası transit uçuşlara açılan, ülkenin batı ve merkez bölgelerindeki hava sahasını yeniden kapattı.

İRAN, HAVA SAHASINI KISMİ OLARAK KAPATTI

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasına göre, Sivil Havacılık Örgütü Koordinasyon Komitesinin kararı ve mevcut durumdaki güvenlik ve emniyet incelemeleri sonrasında ülkenin orta ve batısındaki hava sahası uluslararası transit uçuşlara kapatıldı.

Tahran ve Tebriz'i de kapsayan ülkenin kuzey, güney ve batısındaki iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması kararı da perşembe saat 14.00'e kadar uzatıldı.

DOĞU'DAKİ HAVA SAHASI AÇIK

Doğu'daki hava sahasının ise tüm uçuşlara açık olduğu bildirildi. Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, 1 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin orta ve batısının uluslararası transit uçuşlara açık olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhtemelen israil saldırılarına karşı yaptı israilin sivil uçuşların olduğu hava sahasında irana yaptığı saldırılar sivil uçakların yalnışlıkla vurulmasına sebep olacak sonuçlara yol açacak

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