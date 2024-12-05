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İran güne art arda depremlerle başladı

İran güne art arda depremlerle başladı
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İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde sabah saatlerinde 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İran güne büyük depremlerle başladı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk depremden yaklaşık 1 saat sonra ülke 5,1 büyüklüğünde depremle tekrar sallandı. Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Çok şükür, Allah zalımlara rahat vermiyor.

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