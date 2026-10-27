Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olduğunu söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Hürmüz Boğazı'nın ABD Başkanı'nın iddiasının aksine tamamen kapalı ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğunu söyledi. Abdullahi, denetimde İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapan gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

İRAN Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altındadır" dedi.

İran basını, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi'nin Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri birlikleri denetlediğini duyurdu. Abdullahi denetleme sırasında yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ile Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bölgenin gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısındaki İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçmiş dönemlere göre daha yüksek hazırlık düzeyinde ve modern teçhizatla donatıldığını söyleyen Abdullahi, "ABD Başkanı'nın basın ve propaganda yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan tüm gemiler kendi güvenliklerini tehlikeye atacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular birbirine girdi
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Rumeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş nişanlandı

Meclisin en genç milletvekili nişanlandı
Edirne'de atıyla caddelerde gezen kadın ilgi odağı oldu

Kentin en işlek caddesinde hayrete düşüren görüntü

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi

Kulisleri hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara

5 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar