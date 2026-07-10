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İran'ın eski lideri Hamaney Meşhed'de toprağa verildi

İran'ın eski lideri Hamaney Meşhed'de toprağa verildi
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ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Cenaze namazının ardından özel bir veda merasimi düzenlendi.

ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.

ABD ve İsrail saldırısında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, doğduğu kent Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verildi. İmam Rıza Türbesi'nin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazının ardından, Hamaney'in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi düzenlendi. Hamaney'in defnedilmesiyle bir hafta süren cenaze törenleri sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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