İran, Erbil'deki ABD üssünü vurdu

ERBİL'DE ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde bulunan ABD üssünü hedef aldı. Saldırının ardından üs bölgesinde peş peşe şiddetli patlamalar meydana gelirken, yükselen alev ve dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD makamlarından ve yerel yetkililerden can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.