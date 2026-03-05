Haberler

İran, Erbil'deki ABD üssünü vurdu

İran, Erbil'deki ABD üssünü vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Kuzey Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü bir kez daha vurdu. Saldırının ardından üste patlamalar yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İran'a ait Kamikaze İHA'lar Kuzey Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü hedef aldı.

ERBİL'DE ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde bulunan ABD üssünü hedef aldı. Saldırının ardından üs bölgesinde peş peşe şiddetli patlamalar meydana gelirken, yükselen alev ve dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD makamlarından ve yerel yetkililerden can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor