İran enkaz görüntülerini yayınladı! 3. uçak düşürüldü iddiası

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ülke hava sahasında bir “düşman savaş uçağının” vurulduğunu açıkladı. Ajans, düşürüldüğü iddia edilen uçağa ait olduğu belirtilen parça görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

EN GÜÇLÜ İHTİMAL F-16

Haberde yer alan bilgilere göre, elde edilen enkaz parçalarında tek motor egzozunun bulunması dikkat çekti. Bu detayın, uçağın F-16 veya F-35 olabileceğini gösterdiği, ancak en güçlü ihtimalin F-16 olduğu ifade edildi.

İRAN SEMALARINDA YOĞUN HAREKETLİLİK

Tasnim, olaydan saatler önce birçok savaş uçağının Tahran dahil bazı şehirler üzerinde uçuş yaptığını ve İran hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

SAATLER ÖNCE DE 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times (NYT), Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazmıştı. Uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Haberler.com