İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani: Sınırlarımızda herhangi bir değişiklik kabul edilemez

Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmaya yönelik İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'den açıklama geldi. Kenani, "Sınırlarımızda herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlarken yaşanan gelişmeye ilişkin sınır ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti. SINIR ÇATIŞMALARININ TIRMANMASINDAN ENDİŞELİYİZ

Kenani, İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SORUNLAR BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ

Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.

HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.