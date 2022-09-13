İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani: Sınırlarımızda herhangi bir değişiklik kabul edilemez
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmaya yönelik İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'den açıklama geldi. Kenani, "Sınırlarımızda herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz" dedi.
Kenani, İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.