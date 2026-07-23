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İran'dan Trump'a Sert Yanıt: Savaş Suçu Uyarısı

İran'dan Trump'a Sert Yanıt: Savaş Suçu Uyarısı
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın İran'a yönelik altyapıyı hedef alma tehdidine tepki göstererek, sivil altyapıya saldırının savaş suçu olduğunu ve hiçbir emrin bu suçu meşrulaştıramayacağını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki olası müdahalesine karşı altyapıyı hedef alacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Sözcü İsmail Bekayi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki olası müdahalesine karşı altyapıyı hedef alacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdiğini bildirdi. Bekayi, hiçbir emrin savaş suçu işlenmesine gerekçe oluşturamayacağını belirterek, "Üst makamdan alınan emir, savaş suçu işleyenlerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Köprüler ve enerji santralleri gibi sivil altyapının hedef alınmasını öngören politikalar uluslararası hukuka aykırı. Bu tür uygulamalar 'misilleme' ve 'toplu cezalandırma' niteliği taşıyor. Bunlar hem uluslararası hukukta hem de ABD iç hukukunda açık şekilde savaş suçu olarak yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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