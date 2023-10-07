İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Aksa Tufanı saldırısı yeni bir sayfa açtı'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının, "işgal altındaki topraklarda İsrail'e karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtığını" söyledi.

Kenani, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Filistin halkını ve İsrail karşıtı direniş gruplarını, "Aksa Tufanı" saldırısı nedeniyle tebrik etti.

İsrail'in "ciddi bir eylemle" karşı karşıya kaldığında ne kadar "kırılgan" olduğunun görüldüğünü dile getiren Kenani, "Aksa Tufanı operasyonu işgal altındaki topraklarda işgalcilere karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Doğu Azerbaycan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistinli grupların saldırılarını desteklediklerini belirterek, "Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail güçleri de onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.