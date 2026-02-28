Haberler

İran'dan ABD ve İsrail saldırısına dair açıklama: Saldırganları pişman edeceğiz

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkının kullanılacağını belirtti. Saldırıların ulusal egemenliği ihlal ettiği vurgulanırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil eylem çağrısı yapıldı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD ve İsrail'in saldırısına ilişkin yayımlanan açıklamada, meşru müdafaa hakkının sonuna kadar kullanılacağı belirtilerek, "Saldırganları pişman edeceğiz" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak askeri operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Operasyonun diplomatik bir sürecin tam ortasında gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırı 'İran'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık bir ihlali' olarak nitelendirildi. Açıklamada, nevruz arifesinde ve ramazan ayında sivil alanların ve savunma altyapılarının vurulduğu ifade edildi.

'SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIK'

İran'ın diplomasiye şans tanıdığının vurgulandığı açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin yeni bir askeri saldırganlık gerçekleştirme niyetinden emin olmamıza rağmen, İran ulusunun haklılığını tüm dünyaya kanıtlamak ve saldırganlığa yönelik her türlü bahanenin gayrimeşruluğunu göstermek için bir kez daha müzakerelere girdik. İran halkı, savaşı önlemek için gereken her şeyi yapmış olmaktan gurur duymaktadır. Şimdi vatanı savunma ve düşmanın askeri saldırganlığına karşı koyma zamanıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Müzakerelere nasıl hazırlandıysak, savunma için de her zamankinden daha hazırlıklıyız. İran Silahlı Kuvvetleri saldırganlara otoriteyle yanıt verecektir" denildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE 'ACİL EYLEM' ÇAĞRISI

Saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ihlali olduğu ve İran'ın 51'inci madde uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma da çağrı yapıldı. Açıklamada, "Açık askeri saldırganlık nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ihlaline karşı derhal harekete geçilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Bölgesel ve İslami ülkeler başta olmak üzere tüm devletlerden bu saldırganlığı kınamaları istendi.

'HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIK'

Açıklamanın son bölümünde ise İran halkının tarihsel duruşuna atıfta bulunularak, "Tarih şahittir ki İranlılar hiçbir zaman yabancı saldırganlığa ve hegemonyaya teslim olmamıştır; bu kez de İran ulusunun yanıtı kesin ve belirleyici olacak ve saldırganları bu suç teşkil eden eylemlerinden dolayı pişman edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
