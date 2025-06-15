İran Dışişleri Bakanlığı Binasına İsrail Saldırısı

İRAN Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntülere yer verdiği paylaşımında, "İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı'nın, Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün tam karşısında bulunan binalarından birine saldırdı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı, bunların arasında tedavi için hastaneye kaldırılan meslektaşlarım da var. Bu görüntüler, korkakça saldırıda hedef alınan Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün kütüphanesinden. Bu, İsrail rejiminin İran'a karşı devam eden ve sistematik saldırganlık kampanyasının bir parçası olan bir başka açık savaş suçudur" ifadelerini kullandı.