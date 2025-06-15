İran Dışişleri Bakanlığı Binasına İsrail Saldırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Binasına İsrail Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, İsrail'in bakanlığa ait binalardan birine düzenlediği saldırıda birkaç sivilin yaralandığını duyurdu. Saldırı, İran'a karşı sürdürdüğü sistematik saldırganlık kampanyası olarak değerlendirilirken, olayın detayları paylaşıldı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntülere yer verdiği paylaşımında, "İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı'nın, Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün tam karşısında bulunan binalarından birine saldırdı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı, bunların arasında tedavi için hastaneye kaldırılan meslektaşlarım da var. Bu görüntüler, korkakça saldırıda hedef alınan Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün kütüphanesinden. Bu, İsrail rejiminin İran'a karşı devam eden ve sistematik saldırganlık kampanyasının bir parçası olan bir başka açık savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.