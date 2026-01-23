Haberler

İran'dan Zelenskiy'e: Dünya palyaçolardan bıktı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin İran'daki gösteriler hakkındaki açıklamalarına yanıt vererek, dünyadaki kafa karışıklığından bıktıklarını ifade etti. Arakçi, İran halkının kendini savunma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İran'daki gösteriler konusundaki açıklamalarıyla ilgili, "Dünya kafası karışık palyaçolardan bıktı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İran'daki gösteriler konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin sanal medya hesabından değerlendirmede bulundu. İranlıların kendilerini nasıl savunacağını bildiğini ve yabancı güçlerden yardım istemediğini belirten Arakçi, "Sayın Zelenskiy, dünya kafası karışık palyaçolardan bıktı. Paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine İranlılar kendilerini nasıl savunacağını bilir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, Ukraynalı yetkililerin, ABD ve Avrupa'dan yapılan maddi yardımlarla zenginleştiğini kaydederek, "Hiç utanmadan Birleşmiş Milletler Şartı'nı da ihlal edecek şekilde ABD'nin İran'a yasa dışı şekilde saldırmasını istiyorlar" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında dün yaptığı konuşmada, İran'da düzenlenen protestolara ilişkin, ABD'nin nasıl hareket edeceğinin beklendiğini vurgulayarak, dünyanın İran halkına yeterince yardım etmediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
