Haberler

Arakçi: Teslim olmuyoruz çünkü İranlıyız

Arakçi: Teslim olmuyoruz çünkü İranlıyız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teslim olmamasıyla ilgili merakını yanıtladı ve 'Çünkü biz İranlıyız' dedi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ettiği yönündeki açıklamasına yanıt vererek, "Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasına sanal medya hesabından yanıt verdi. İran haritasının bayrakla kaplandığı bir görsel paylaşan Arakçi, "Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız" ifadelerini kullandı.

Witkoff, ABD basınına yaptığı değerlendirmede ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmasına rağmen İran'ın geri adım atmadığını söyledi. Trump'ın, İran'ın yoğun baskı ve bölgedeki güçlü ABD deniz konuşlanmasına rağmen ABD'ye, 'Nükleer silah istemiyoruz, işte yapmaya hazır olduklarımız' diyerek, bir adım atmamış olmasını sorguladığını vurgulayan Witkoff, "Teslim olmak ifadesini kullanmak istemiyorum ama Trump, İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor

Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar