Arakçi: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle savaşa girdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'dan tehdit algısını reddederek, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti. Rubico'nun açıklamalarını eleştiren Arakçi, savaşın sorumluluğunun 'önce İsrail' diyenlerde olduğunu ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını ve ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, ülkesinin İran'la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına sanal medya hesabından yanıt verdi. Arakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
