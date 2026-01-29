Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi
Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak olası nükleer anlaşmanın eşitlik temelinde, baskı ve tehdit içermemesi gerektiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak olası anlaşmayla ilgili değerlendirmesinde, "Eşitlik temelinde, baskı ve tehdit içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan bir anlaşma olmalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi. Arakçi, İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalı" ifadelerini kullandı.

İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydeden Arakçi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını da bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
