Arakçi: Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ayetullah Ali Hamaney'e düzenlenen suikast sonrası yeni liderin 'bir veya iki gün içinde' seçileceğini açıkladı. Arakçi, suikastı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken, devlet kurumlarının işlevselliğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikastın ardından yeni liderin 'bir veya iki gün içinde' seçileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Arakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikastı 'çok tehlikeli ve emsalsiz' bir eylem olarak nitelendirerek, "Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali. Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları yerlerinde duruyor ve anayasal prosedürlerimiz işliyor. Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Suikastın, çatışmayı daha karmaşık ve tehlikeli bir hale getirdiğini vurgulayan Arakçi, "Savunmamız için herhangi bir sınır veya kısıtlama koymuyoruz" dedi.

Arakçi, ABD'nin ikinci kez müzakereler sırasında saldırı başlattığını belirterek, "Biz her zaman diplomasiye açık olduk, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine ve onlar müzakereler sırasında bize ikinci kez saldırdılar. Bu sefer durum farklı. Neden bunu yaptıklarını açıklamak zorundalar ama ancak saldırılar durduktan sonra. Her şey saldırganlığın ne zaman sona ereceğine bağlı. Bu savaşta zafer yok. Hedeflerine ulaşamadılar ve önümüzdeki günlerde de ulaşamayacaklar. Bu bana geçen haziran ayındaki 12 günlük savaşı hatırlatıyor; o zaman da İran'ın iki veya üç gün içinde teslim olacağını bekliyorlardı. Ancak İran'ın teslim olmayacağını ve koşulsuz ateşkes istemekten başka seçeneklerinin olmadığını anlamaları 12 gün sürdü" diye konuştu.

