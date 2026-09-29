İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yedi maddelik öneriyi Katarlı arabulucularla ABD'ye iletti

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Yedi maddelik plan olarak bilinen önerimizi, Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD tarafına ilettik. ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalara rağmen, ben açıkça ifade ettim. ABD'nin resmi yanıtını arabulucular üzerinden bekliyoruz" dedi.

İran'ın resmi haber ajanslarından olan İRNA'nın haberine göre Arakçi, New York ziyaretinin amaçlarından birinin ülkesinin savaş konusundaki durumunu, özellikle de Hürmüz Boğazı'na ilişkin pozisyonlarını dünyaya anlatmak olduğunu dile getirdi. Bazı şartların olduğunu ve bunların liderleri tarafından vurgulandığını söyleyen Arakçi, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bu şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Görevimiz, bu şartları Amerikan tarafına bildirmek ve diğer tüm ülkelere ve uluslararası topluma, İran'ın bu konuda bir önerisi olduğunu, şartlarının tamamen adil ve makul olduğunu ve Amerikalılar bir anlaşma ya da barışçıl bir çözüm aradıklarını iddia ediyorlarsa, bizim bu çözümü ortaya koyduğumuzu bildirmekti.

İran nasıl savaşa hazırlıklıysa diplomasiye de hazırdır. Bunun ülkemizin konumunu ve diğer ülkelerin İran'a bakışını önemli ölçüde güçlendirdiğini düşünüyorum. Artık savaş arayan tarafın İran değil, Amerika olduğu görülüyor. Yedi maddelik plan olarak bilinen önerimizi, Katarlı arabulucu aracılığıyla ABD tarafına ilettik. ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalara rağmen, ben açıkça ifade ettim. ABD'nin resmi yanıtını arabulucular üzerinden bekliyoruz."

Arakçi, dün Katarlı arabulucularla tekrar görüştüğünü belirterek, "Onların bazı fikirleri vardı. Bu konuları yeniden Amerikalı tarafla da görüşecekler. Ardından ABD'nin nihai yanıtı bize iletilecek" ifadelerini kullandı.

Arakçi İran'ın nükleer konusunda esneklik göstereceğinin doğru olup olmadığı sorusunu, "Kesinlikle doğru değil. Bunu kesin bir dille reddediyorum. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin koşullarımız nettir. Diğer konulardaki tutumumuz da açıktır. Şu an için herhangi bir esneklik söz konusu değildir. Görüşmelerimizin kapsamı bellidir; şu anda konu yalnızca Hürmüz Boğazı'ndan ibarettir ve Boğaz'ın açılması, karşı taraflara duyurduğumuz bir dizi koşulun yerine getirilmesine bağlıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA