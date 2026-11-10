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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Fransa'nın siber saldırı suçlamasına tepki gösterdi

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Fransa'nın siber saldırı suçlamasına tepki gösterdi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa'nın ülkedeki siber saldırıları İran'la ilişkilendirmesine tepki gösterdi. Arakçi, Fransız hükümetinin buzdolaplarını bile yönetemediğini ve başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına attığını söyledi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa'nın ülkedeki siber saldırıları İran'la ilişkilendirmesine tepki göstererek, "Fransız hükümeti, halkının şikayetlerini gidermek bir yana dursun, buzdolaplarını bile yönetemiyor ve başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına atıyor. Evet, İran güçlü. Ama Fransa'nın aksine, biz gücü Gazze'deki katliamlara destek vererek ya da okullara ve hastanelere bombalar yağdırarak kullanmıyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın, ülkeye yönelik siber saldırıların İran'a atfedilmesine ilişkin açıklamasını alıntılayarak, "Fransız hükümeti, halkının şikayetlerini gidermek bir yana dursun, buzdolaplarını bile yönetemiyor ve başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına atıyor. Evet, İran güçlü. Ama Fransa'nın aksine, biz gücü Gazze'deki katliamlara destek vererek ya da okullara ve hastanelere bombalar yağdırarak kullanmıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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