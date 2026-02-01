İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den müzakere açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bölge ülkeleriyle ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Arakçi, güvene ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu vurgulayan Arakçi, "2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşma nedeniyle güven sorunu yaşıyoruz. ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçen yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik" diye konuştu.

Arakçi, farklı unsurların, ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın doğru kararı verecek kadar akıllı olduğunu söyledi. Olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini kaydeden Arakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir" açıklamasında bulundu.