Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den müzakere açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den müzakere açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer alanda anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti ve ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması için güvene ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bölge ülkeleriyle ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Arakçi, güvene ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu vurgulayan Arakçi, "2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşma nedeniyle güven sorunu yaşıyoruz. ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçen yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik" diye konuştu.

Arakçi, farklı unsurların, ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın doğru kararı verecek kadar akıllı olduğunu söyledi. Olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini kaydeden Arakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Fenerbahçe'de oynamak isteyen N'Golo Kante'den flaş hareket

Fenerbahçe'de oynamak isteyen Kante'den flaş hareket
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı