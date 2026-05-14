İran: İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu. İran halkı ile düşmanlık 'akılsızca bir kumar'. Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği; affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı