İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’i ziyaret edecek
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Yeni Delhi'deki BRICS toplantısı marjında görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın başkent Pekin'de resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı