İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve BM'nin acil eylem çağrısını gündeme getirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefonda görüştüğü belirtildi. Arakçi'nin görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdiği ve Guterres'ten BM'nin uluslararası barış ile güvenliği koruma sorumluluklarını yerine getirmesi için acil eylem çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Görüşmede, İsrail'in saldırganlığına karşı BM'nin acil bir yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, saldırıların bağımsız bir BM üye devleti olarak İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğini ve açık bir saldırganlık eylemi olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise görüşmede, İsrail saldırganlığından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedilerek, İran'a yönelik saldırıları, özellikle de İran ve ABD arasındaki görüşmelerin devam ettiği bir zamanda nükleer tesislere yapılan saldırıları kınadığı belirtildi. Açıklamada Guterres'in, bölgedeki gerginliği azaltmak ve barışı ile istikrarı yeniden sağlamak için BM mekanizmalarını kullanma taahhüdünde bulunduğu da aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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