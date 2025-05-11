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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Müzakereleri İçin Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Müzakereleri İçin Umman'da
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakereler öncesinde Umman Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerin kolaylaştırılmasında Umman'ın rolü vurgulandı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakereler çerçevesinde gittiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakerelere katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Arakçi, görüşmeler öncesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Umman Dışişleri Bakanı ve hükümetine İran-ABD görüşmelerinin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynadıkları ve ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerini ifade etmiş, ülkemizin bu görüşmelerin en önemli yönlerine ilişkin görüşlerini ve İran'ın bu konudaki ilkesel ve temel pozisyonlarını açıklamıştır. Umman Dışişleri Bakanı, ülkesinin görüşmeleri kolaylaştırmak için her türlü yardımı sağlama kararlılığını vurgulayarak, Arakçi'ye görüşmelerin bu turu için öngörülen düzenlemeler ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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