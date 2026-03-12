Haberler

İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı

İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer meselede teknik bilginin önemine dikkat çekerek, "İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisi, ABD'li muhatapların teknik ayrıntıları kavrayamaması nedeniyle reddedildi" dedi.

  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisini teknik ayrıntıları kavrayamadığı için reddettiğini belirtti.
  • Abbas Arakçi, yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinin ABD'lileri zenginleştirmeyeceğini, yalnızca şirketleri zenginleştirirken hane halkının yükünü artıracağını ifade etti.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran da İsrail ile ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerinde hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nükleer mesele ve ABD'nin ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, İRAN'IN NÜKLEER ÖNERİSİNİ TEKNİK DETAYLARI KAVRAYAMADIĞI İÇİN REDDETTİ"

Uluslararası konularda teknik bilgi ve gerçeklere dayalı değerlendirmelerin önemine dikkat çeken Arakçi, " İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisi, ABD'li muhatapların teknik ayrıntıları kavrayamaması nedeniyle reddedildi" dedi.

"ABD'LİLER PARA KAZANMAYACAK"

ABD'de petrol fiyatlarındaki artış ve gümrük tarifelerine de değinen Arakçi, "Yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinden ABD'liler para kazanmayacak. Bu durum yalnızca şirketleri zenginleştirirken hane halkının üzerindeki yükü daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, İran'ın nükleer önerisini teknik detayları kavrayamadığı için reddettiAbbas Arakçi

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi

Gerçek niyetini itiraf etti, konuşması bitmeden İran'dan yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi

Galatasaray'da müjdeler bitmiyor! Kapış kapış gidecekler
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak