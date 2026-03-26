İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakere yok

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakere iddialarına değinen Arakçi, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır. Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ateşkes değil, savaşın sona ermesini istediklerini belirterek, "Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili de açıklama yapan Arakçi, "Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde. Ayrıca bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı. Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, ülke dışında mahsur kalan İranlı hacılara ulaşım konusunda yardımcı oldukları için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı