İran: ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var
Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile yaptığı görüşmede, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesislerde patlamamış bombalar bulunduğunu ifade etti ve güvenlik konularının önemi vurgulandı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD tarafından vurulan nükleer tesislerde patlamamış bombalar var" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye, ABD tarafından hedef alınan nükleer tesisleri ziyaret etmek için özel bir yasa ya da protokolün olup olmadığını sorduğunu, Grossi'nin ise "Hayır, bu konunun benzeri yok" yanıtını verdiğini bildirdi.

Arakçi, IAEA Başkanı Grossi'ye, ziyaretlerden önce bir protokol olması gerektiğini söylediğini vurgulayarak, "Çünkü güvenlik ve emniyet konuları söz konusu. ABD tarafından vurulan nükleer tesislerde patlamamış bombalar var ve üzerinde anlaşmamız gereken meseleler bulunuyor. Bu konularda mutabakat sağlandıktan sonra denetimler yapılmalı. Ajans ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

