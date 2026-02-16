İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Nükleer Müzakereler İçin Cenevre'ye Gitti

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Cenevre'ye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak için İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Arakçi, Cenevre temasları kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Başkanı Rafael Mariano Grossi ve İsviçre'deki bazı uluslararası kurum temsilcileri ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.