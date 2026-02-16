Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Nükleer Müzakereler İçin Cenevre'ye Gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Nükleer Müzakereler İçin Cenevre'ye Gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye gitti. Arakçi, burada İsviçre Dışişleri Bakanı ve uluslararası kurum temsilcileriyle görüşmeler yapacak.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Cenevre'ye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak için İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Arakçi, Cenevre temasları kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Başkanı Rafael Mariano Grossi ve İsviçre'deki bazı uluslararası kurum temsilcileri ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz