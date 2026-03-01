İran dini lideri Hamaney öldürüldü, Erdoğan'dan taziye mesajı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, konutuna düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Hamaney'in öldürülme açıklamasını ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

Trump, Truth Social platformunda "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü" diye yazdı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Larijani, İran televizyonuna yaptığı açıklamada Hamaney'in konutundan ayrılmak ve sığınakta olmak istemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart'ta yaptığı yayımladığı taziye mesajında, "kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günkü saldırılarda Hamaney'in haricinde çok sayıda üst düzey isim de öldürüldü.

Gözyaşları içinde Hamaney'in ölümünü duyuran televizyon sunucusu ülkenin 40 günlük yasa girdiğini ilan etti.

Cumartesi günü erken saatlerde yapılan saldırıların ardından çekilen uydu görüntüleri, Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinin yerle bir olduğunu gösterdi.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından Pazar günü Alireza Arafi yeni kalıcı lider seçilene kadar ülkenin yönetimini üstlenecek geçici liderlik konseyine atandı.

Bu konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei da yer alıyor.

İran televizyonu, ülkenin Genelkurmay Başkanı Abdolrahim Musevi'nin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tahran yönetimi ayrıca Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur'un ölümünü doğruladı.

Devlet medyası, Hamaney'in kızının, damadının ve torununun da saldırıda öldüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump toplam 48 İranlı liderin eş zamanlı saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'e "yıkıcı bir saldırı" yapılacağı uyarısında bulundu.

Balistik füzeler ile insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda İsrail, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün hedef alındı.

İran anayasasına göre Hamaney'in halefinin kendisini de seçen ve 88 din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor ama gerçekte İslam Cumhuriyetine en sadık isimlerin aday olmasına izin veriliyor. Bu nedenle şu anki mecliste yer alan din adamlarının çoğunluğu en az Ayetullah Hamaney kadar sertlik yanlısı.

Anayasaya göre dini liderin mümkün olduğunca çabuk seçilmesi gerekiyor fakat meclisin İran ABD saldırısı altındayken toplanması zor olabilir.

Bu süreçte genelde yargı erkinin başı Koruyucular Konseyi'nin bir din adamı üyesi liderin sorumluluklarını üstleniyor.

İran sokaklarında kutlamalar

Hamaney'in ölümünün ardından rejime karşı olan bazı kesimler, İran şehirlerinde sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın balistik füze stokları ve fırlatma noktaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldığını belirttiği yeni bir bombardıman gerçekleştirdi.

Kızılay'a göre İran genelinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları ise Hamaney'in ölümüne tarihlerindeki en yıkıcı operasyonla karşılık vereceklerini açıkladı.

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırıları sabah saatlerinde sürdü. Ülkede sirenler yeniden çalarken füzelerin neredeyse tamamı İsrail'in hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Ancak bazı füzeler savunmayı aşabildi. Tel Aviv'deki füze saldırısında bir kadın hayatını kaybetti. Bu, savaşın İsrail tarafındaki ilk can kaybı oldu. İsrail'deki yetkililer çoğu hafif olmak üzere 120 kişinin de yaralandığını bildirdi.