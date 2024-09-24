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İran Devrim Muhafızlarının iletişim cihazlarını kullanması yasaklandı

İran Devrim Muhafızlarının iletişim cihazlarını kullanması yasaklandı
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Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucunda en az 22 kişi hayatını kaybetmesinden sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu, tüm üyelerine iletişim cihazı kullanma yasağı getirdi ve ekipmanları kontrol etmeye başladı.

Son günlerde Lübnan'da yaşanan olaylar, bölgede gerginliği artırdı. Geçen hafta Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Bu olayların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), önemli bir karar aldı.

Reuters'ın haberine göre IRGC, tüm üyelerine iletişim cihazı kullanma yasağı getirdi. Ayrıca, olası patlayıcı izleri için tüm ekipmanlarını kontrol etmeye başladı. İran yönetimi, İsrail adına çalışan casusların olup olmadığını araştırıyor.

Bu gelişmeler üzerine İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını açıkladı. İsrail'in amacının Hizbullah'ın altyapısını ve terör faaliyetlerini zayıflatmak olduğu belirtildi.

ABD'de ise New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gördü. Temsilci, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylemişti. Bunun üzerine ofisine "terörizmi desteklemekle" suçlayan pankartlar bırakıldı.

ABD yönetimi, olaylarla ilgili temkinli bir tutum sergiledi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ABD'nin saldırılara kesinlikle karışmadığını belirtti, ancak İsrail'in ABD'yi bilgilendirip bilgilendirmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Bu olaylar, Ortadoğu'daki gerginliğin artmasına ve bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesine neden olabilir. Uluslararası toplum, durumun daha fazla tırmanmasını önlemek için çaba gösteriyor.

İran Devrim Muhafızlarının iletişim cihazlarını kullanması yasaklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Lübnan İran

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