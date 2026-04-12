İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine karşı sert önlemler alacaklarını duyurdu. Açıklamada, yalnızca sivil gemilere geçiş izni verileceği ve ABD savaş gemileriyle ilgili iddiaların yalanlandığı belirtildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği bildirildi. Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği kaydedilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu belirtildi.

ABD ordusu dün yaptığı açıklamada, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
