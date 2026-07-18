Haberler

İran Devrim Muhafızları: Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk

İran Devrim Muhafızları: Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki Arifcan ve Ali es-Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Saldırıda bazı askerlerin öldüğü ve bir radar sisteminin imha edildiği belirtildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan Arifcan ve Ali es-Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Kuveyt'te yer alan askeri tesislerine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Arifcan'daki lojistik ve destek merkezinde toplanan ABD güçlerinin hedef alındığı ve saldırı sonucunda bazı askerlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Eş zamanlı olarak Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde yer alan bir ABD radar sisteminin de insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla imha edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bir silah bakım hangarı ile İHA barınağının da vurulduğu, misilleme eylemlerinin devam edeceği aktarıldı.

Uluslararası kurumların ABD eylemlerini durdurmada yetersiz kaldığı savunulan açıklamada, İran'ın orantılı misilleme hakkını kullanmaktan başka seçeneği kalmadığı ifade edildi. Topraklarını ABD güçlerine açan bölge ülkelerine de uyarılarda bulunularak, söz konusu ülkelerin muhtemel misillemelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak