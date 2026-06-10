İran, Bahreyn'deki ABD donanmasını hedef aldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5'inci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. ABD'nin güney İran'daki saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirilen operasyonda su depoları ve iletişim kulesi hasar gördü.
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5'inci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. ABD'nin 'sahte bahanelerle' Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı belirtilen açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin hasar gördüğü kaydedildi. Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5'inci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı altına aldığı bildirildi.