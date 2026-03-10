Haberler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşme ihtimalini açıkladı. İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu öne süren Trump, görüşme şartlara göre mümkün olabileceğini belirtti. Ancak İran'dan bu açıklamaya sert bir tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söyledi ve ABD'ye sert sözlerle karşılık verdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu öne sürdü.
  • ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iletişime geçmeye çalıştı.
  • İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söyledi.

ABD ve İsrail ile İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla devam eden savaş 11'inci gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran ile görüşme ihtimaline kapıyı aralayan Trump'a Tahran'dan ise sert tepki geldi.

TRUMP: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşme ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu öne sürerek, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, savaşın gidişatı konusunda Washington yönetiminin diplomasi seçeneğini de değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.

ABD'DEN ATEŞKES TEMASI

Öte yandan ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iletişime geçmeye çalıştığı belirtildi. Al Jazeera'nın Tahran büro şefi Nureddin El-Dghir'in aktardığı bilgilere göre Witkoff'un girişiminin temel amacı, İran'ın ateşkes konusundaki tutumunu ölçmekti.

Ancak kaynaklar, İran tarafının şu aşamada böyle bir diyaloğa katılma konusunda istekli olmadığını ifade etti. Bir diğer kaynağın ise İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nde savaşın durdurulmasına yönelik herhangi bir müzakere gündeminin bulunmadığını doğruladığı aktarıldı.

İRAN'DAN ATEŞKES MESAJI: KESİNLİKLE ARAMIYORUZ

ABD tarafındaki bu açıklama ve temas girişimlerinin ardından İran'dan sert bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söyledi.

Galibaf, "Biz kesinlikle ateşkes aramıyoruz; saldırganın ağzına yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" ifadelerini kullandı.

İsrail'i de hedef alan Galibaf, "Siyonist rejim egemenliğini pekiştirmek için 'savaş-müzakere-ateşkes ve sonra tekrar savaş' döngüsünü sürdürüyor. Biz bu döngüyü kıracağız" dedi.

