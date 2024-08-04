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İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından misilleme beklenen İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Müttefiki Rusya'dan Murmansk-BN isimli ultra uzun menzilli elektronik savaş sistemleri satın alan İran'ın menzili 5 bin kilometreyi bulan sistemi ülkeye konuşlandırdığı iddia edildi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da suikasta uğramasıyla gözlerin çevrildiği İran'ın, müttefiki Rusya'dan ultra uzun menzilli elektronik savaş sistemleri satın aldığı iddia edildi.

SİSTEM NATO'YA KARŞI TASARLANDI

Murmansk-BN adlı elektronik savaş sistemlerinin menzili 5 bin kilometreyi buluyor ve bu da Rus üretimi sistemi dünyanın en güçlülerinden biri yapıyor. Askeri uydu haberleşmesinin önüne geçebilen sistem, NATO'ya karşı tasarlandı. Telegram'daki çok sayıda İran ve Rus hesabı, birden fazla Murmansk-BN sisteminin İran'a konuşlandırıldığını yazdı.

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

HANİYE SUİKASTI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Haniye'nin Tahran'da kaldığı Devrim Muhafızları misafirhanesinde hedef alınmasıyla, İran'ın güvenlik açığı günlerdir dünya gündeminde. Suikastın Haniye'nin odasına yerleştirilen bombayla gerçekleştiği yönünde haberler var, İran Devrim Muhafızları ise İsrail'in 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle söz konusu odayı vurduğunu duyurdu.

Suikastta parmağı olduğu belirtilen polis özel birimi komutanı Hasan Karami'nin tutuklandığı yönünde haberler vardı ancak İran bugün söz konusu haberleri yalanladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye Kurban Tahran Rusya İran Dünya Güncel Haberler

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