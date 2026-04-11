İran: 10 maddelik öneri Pakistan'a iletildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Pakistan'a ilettiği 10 maddelik öneriyi duyurdu. Diplomatik görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, olası ateşkes ihlallerine karşı dikkatli olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'da İran basınına açıklamada bulundu. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran'ın 10 maddelik önerisi Pakistan'a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini fakat askeri olarak da teyakkuzda olduklarını kaydederek, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan'daki İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını aktardı.

Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Bırakın puan almayı gol bile atamıyor! İstanbul'da fark yedi
Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!