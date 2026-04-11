İran: 10 maddelik öneri Pakistan'a iletildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'da İran basınına açıklamada bulundu. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran'ın 10 maddelik önerisi Pakistan'a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini fakat askeri olarak da teyakkuzda olduklarını kaydederek, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan'daki İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı