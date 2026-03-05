İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi
ABD denizaltısının Sri Lanka açıklarında İran'a ait IRIS Dena savaş gemisini torpido ile batırmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıyı "denizde vahşet" olarak nitelendirerek ABD'nin bu eylemden dolayı "acı şekilde pişman olacağını" söyledi. Saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla denizci yaralı olarak kurtarılmıştı.
- ABD Donanması'na ait bir denizaltı, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında İran Donanması'na ait IRIS Dena fırkateynini torpido saldırısıyla batırdı.
- Saldırıda 80'den fazla İranlı denizci hayatını kaybetti ve 30'dan fazla denizci kurtarıldı.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi sosyal medyada denizde 'vahşet' gerçekleştirmekle suçladı.
Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında İran Donanması'na ait IRIS Dena fırkateyni, ABD Donanması'na ait bir denizaltı tarafından torpido saldırısıyla batırıldı. Olayda onlarca İranlı denizcinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
İRAN'DAN SERT TEPKİ GELDİ
Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi sert sözlerle suçladı. Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Washington'un denizde bir "vahşet" gerçekleştirdiğini söyledi.
Arakçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi. Sözlerimi not edin: ABD oluşturduğu bu emsalden dolayı acı şekilde pişman olacak."
GEMİNİN GÖVDESİNE İSABET ETTİ
ABD Donanması'na ait bir denizaltının saldırıda Mark-48 torpidosu kullandığı belirtiliyor. Torpidonun geminin gövdesinin altında patladığı ve büyük bir sualtı patlamasının ardından savaş gemisinin kısa sürede battığı aktarılıyor.
ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR
Sri Lanka açıklarında gerçekleşen saldırı, İran ile ABD-İsrail hattında devam eden savaşın deniz cephesine de yayıldığını gösteren en ciddi gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Gemide yaklaşık 180 mürettebat bulunduğu, şu ana kadar 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla denizcinin kurtarıldığı bildiriliyor.
Uzmanlara göre IRIS Dena'nın batırılması, modern savaş tarihinde oldukça nadir görülen bir gelişme. ABD'li yetkililer bu saldırının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Amerikan denizaltısının torpido ile düşman savaş gemisi batırdığı ilk olaylardan biri olduğunu belirtiyor. Tahran yönetimi saldırının "cevapsız kalmayacağını" vurgularken, olayın Hint Okyanusu'nda askeri gerilimi daha da artırmasından ve savaşın yeni bir cepheye yayılmasından endişe ediliyor.