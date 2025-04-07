İran'dan komşu ülkelere açık tehdit: ABD'ye destek verenler hedef olacak

Tahran yönetimi, ABD ile süren nükleer gerilimde komşu ülkelere yönelik ciddi uyarılarda bulundu. İranlı üst düzey bir yetkili, altı komşu ülkeye gönderilen resmi bildiride olası bir ABD saldırısına destek verilmesi durumunda bunun düşmanca bir hareket olarak değerlendirileceğini açıkladı.

İran'ın Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Bahreyn'e gönderdiği bildiride, bu ülkelerin hava sahalarının veya topraklarının ABD tarafından kullanılmasına izin verilmemesi istendi. Yetkili, "Böyle bir durumun ciddi sonuçları olacaktır" ifadesini kullandı ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in silahlı kuvvetleri yüksek alarma geçirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı böyle bir uyarıdan haberdar olmadıklarını ancak bu tür mesajların farklı kanallarla iletilebileceğini bildirdi. Kuveyt ise topraklarından diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlere izin vermeyeceği konusunda İran'a güvence verdi.

İran, ABD Başkanı Trump'ın doğrudan görüşme talebini reddetmesine rağmen, Umman aracılığıyla dolaylı müzakerelere devam etmek istediğini belirtti. İranlı yetkili, "Dolaylı görüşmeler, Washington'ın siyasi çözüm konusundaki ciddiyetini değerlendirme fırsatı sunuyor" dedi.

Trump, 7 Mart'ta İran'ın Dini Lideri Hamaney'e gönderdiği mektupta yeni bir nükleer anlaşma için doğrudan müzakere önermiş ve rejimin uyum sağlamaması durumunda İran'ı "daha önce hiç olmadığı gibi" bombalayacağı tehdidinde bulunmuştu.