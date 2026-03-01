Haberler

İran, ABD üslerine ve İsrail'e yeni saldırılar düzenledi

İran, ABD üslerine ve İsrail'e yeni saldırılar düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Gerçek Vaat 4 operasyonu kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik füze ve İHA saldırıları başlattığını duyurdu. Hedef alınan yerler arasında Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı bulunuyor.

İRAN'ın, İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni saldırı başlattığı bildirildi.

İran basını, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6'ncı duyuru metnini yayımladı. Açıklamada, 'Gerçek Vaat 4' operasyonunun 6'ncı dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail ile bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığı kaydedildi. Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile 'Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu' belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Savaş tüm bölgeye yayılacak gibi! Suriye'den İran'a sert tepki
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

Binlerce kişi akın etti! Hepsinin dilinde aynı slogan var