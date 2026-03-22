Haberler

İsrail'in nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona, İran'ın fırlattığı füzelerle vuruldu

İsrail'in nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona, İran'ın fırlattığı füzelerle vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası akşam saatlerinde İsrail'de bulunan Dimona Nükleer Santrali'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 31 kişi yaralanırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İran, ABD ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ardından akşam saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İsrail'de nükleer santralin bulunduğu Dimona, füzelerle vuruldu.

İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde misilleme yaptı. İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.

İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

İran, İsrail'in güneyine füze yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı

Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehir onlara kaldı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı