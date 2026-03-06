İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

İran'ın İsrail'in merkezine yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı balistik füze saldırısı başkentte büyük paniğe neden oldu.

Gece karanlığını yırtan füzeler ve ardından gelen patlama sesleri, özellikle Tel Aviv ve çevresinde büyük korku yaşattı.

CAN KAYBI YOK, HASAR BÜYÜK

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalara göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak, füzelerin imhası sırasında düşen parçalar ve misket bombaları ciddi hasara yol açtı:

Tel Aviv yakınlarında füze parçalarının isabet ettiği bölgelerde yangınlar çıktı ve maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki güvenlik riskinin artması üzerine, sefer halindeki 3 uçak Ben Gurion Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

BALİSTİK FÜZELER HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILDI

Görüntülerde, İran tarafından ateşlenen füzelerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği görülüyor. Uzmanlar, düşen füze parçalarının yerleşim birimleri için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.