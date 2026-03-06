Haberler

İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı
İran'ın İsrail'in merkezi bölgelerini hedef alan kapsamlı balistik füze saldırısı, Orta Doğu'da gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Gece karanlığında gökyüzünü aydınlatan füze yağmuru, özellikle Tel Aviv ve çevresinde büyük bir paniğe yol açtı. Saldırı sonrası yapılan açıklamalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Bölgedeki güvenlik riskinin artması üzerine, 3 uçak Ben Gurion Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

  • İran, İsrail'in merkezine balistik füze saldırısı düzenledi.
  • Saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak füze parçaları maddi hasara yol açtı.
  • Saldırı sırasında 3 uçak Ben Gurion Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

İran'ın İsrail'in merkezine yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı balistik füze saldırısı başkentte büyük paniğe neden oldu.

Gece karanlığını yırtan füzeler ve ardından gelen patlama sesleri, özellikle Tel Aviv ve çevresinde büyük korku yaşattı.

CAN KAYBI YOK, HASAR BÜYÜK

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalara göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak, füzelerin imhası sırasında düşen parçalar ve misket bombaları ciddi hasara yol açtı:

Tel Aviv yakınlarında füze parçalarının isabet ettiği bölgelerde yangınlar çıktı ve maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki güvenlik riskinin artması üzerine, sefer halindeki 3 uçak Ben Gurion Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

BALİSTİK FÜZELER HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILDI

Görüntülerde, İran tarafından ateşlenen füzelerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği görülüyor. Uzmanlar, düşen füze parçalarının yerleşim birimleri için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
