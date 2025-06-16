İran'dan İsrail'e atılan füzeleri tezahüratlarla izlediler

İran ile İsrail arasında tırmanan savaş dördüncü gününde devam ederken, Lübnan'da kaydedilen bir görüntü kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı.

ALKIŞ VE TEZAHÜRATLARLA İZLEDİLER

Görüntülerde, kalabalık bir grubun havuz başında eğlendiği sırada İran'dan İsrail'e fırlatılan balistik füzeleri alkış ve tezahüratlarla izlediği görülüyor.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Füzelerin gökyüzünde süzüldüğü anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde bazı kişilerin bu anı coşkuyla kutladığı ve "vur, vur!" diye bağırdığı duyuluyor.