İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

İsrail ordusu geceyarısı İran'ı 200'den fazla savaş uçağıyla vurdu. İsrail'in düzenlediği 300 hava saldırısında İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik isim öldürüldü.

100 KAMİKAZE İHA İLE MİSİLLEME

Nükleer tesis ve askeri üsleri hedef alan saldırılar sonrasında İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı ise merak konusu. İsrail kaynakları, İran'ın bölgeye 100 kamikaze İHA fırlattığını duyururken daha güçlü bir karşılığın verilmesi bekleniyor.

KIRMIZI BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

İran yönetimi ise intikam mesajını verdi. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesinde İsrail'in saldırıları sonrası "intikam" anlamına gelen kırmızı bayrak göndere çekildi.

HAMANEY: İSRAİL KENDİSİ İÇİN ACI BİR SON HAZIRLADI

İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırladı" ifadelerini kullandı.