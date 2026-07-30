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İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
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İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ‘tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri sürdükçe’ Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bildirdi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 'tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri sürdükçe' Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı'na ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin 'tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri' sürdüğü müddetçe boğazın yeniden açılmayacağı kaydedildi. Mevcut koşulların devam etmesi halinde durumun daha da ağırlaşabileceği vurgulanan açıklamada, "ABD'ye destek veren ülkelerin tutumları değiştirmezse sert karşılık görecekler" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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