İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler

ABD ve İran arasındaki nükleer ve bölgesel müzakereler kritik eşikteyken, İran menşeli hesaplar tarafından servis edilen bir animasyon video, İsrail ve İran hattındaki ateşi körükledi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Propaganda amaçlı hazırlanan videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran özel kuvvetleri tarafından bir baskınla ele geçirildiği ve prangalarla götürüldüğü görüldü. Animasyon kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.