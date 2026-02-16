Haberler

İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler

İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler Haber Videosunu İzle
İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler
ABD ile İran arasındaki gerilim müzakerelere rağmen sürerken; İranlı hesaplar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran askerleri tarafından kaçırıldığı bir animasyon yayınladı. Propaganda amaçlı hazırlanan animasyon sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ABD ve İran arasındaki nükleer ve bölgesel müzakereler kritik eşikteyken, İran menşeli hesaplar tarafından servis edilen bir animasyon video, İsrail ve İran hattındaki ateşi körükledi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Propaganda amaçlı hazırlanan videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran özel kuvvetleri tarafından bir baskınla ele geçirildiği ve prangalarla götürüldüğü görüldü. Animasyon kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
