İran'dan bölge ülkelerine gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak

Bölge ülkelerini İsrail konusunda uyaran İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani yapığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır" dedi.

İRAN İSRAİL'E İHA VE BALİSTİK FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran büyükelçiliğini vurması bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Misilleme işçin harekete geçen İran, İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı başlattı.

"TOPRAKLARINI İSRAİL'E AÇAN HER ÜLKE BİZİM KESİN CEVABIMIZI ALACAKTIR"

Diken üstünde olan bölgede gelişmeler endişeyle takip edilirken, İran'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani bölge ülkelerine gözdağı vererek İsrail konusunda uyardı. Aştiyani, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İRAN, MİSİLLEME YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.