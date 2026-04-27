İran'dan bazı ülkelere uçak seferleri başladı

İran basını, başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Kaşif Azer'in yeniden başlayan uçak seferlerine ilişkin açıklamalarını paylaştı. Azer, İstanbul, Necef, Maskat ve Pekin gibi bazı uluslararası destinasyonlara uçuşların yeniden başlatıldığını belirterek, "Bu listeye zamanla yeni destinasyonlar da eklenecek. Yabancı hava yolu şirketlerinin İran'a dönüşü için görüşmeler sürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı