Haberler

İran: ABD'ye iletilen öneri 'aşırı talepler' değil

İran: ABD'ye iletilen öneri 'aşırı talepler' değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin barış önerilerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirmesini eleştirdi. Garibabadi, İran'ın net taleplerinin 'aşırı' olmadığını ve gerçek barışın tehdit ile zorlamayla sağlanamayacağını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiği önerileri 'aşırı talepler' değil" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiği önerilerinin 'aşırı talepler' olmadığını kaydetti. İran'ın 'net ilkeler' üzerinde ısrar ettiğini aktaran Garbibabadi, "Gerçek barış tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemez. İran, ABD'nin sunduğu 'teslimiyet belgesini' kabul etmeyecek. Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi. Bunlar maksimum talepler değil, yasa dışı güç kullanımına başvurularak başlatılan bir krizi sona erdirmeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun, ciddi, kalıcı ve mantıklı herhangi bir düzenlemenin asgari şartlarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇetin Aksöz:

Vay be ne de güzel konuşuyor! Ama şu Avrupa'daki barış anlaşmalarına bak! Orda her taraf taviz veriyor birbirini anlıyor! Burada ise hala böyle maksimum minimum minumum maksimum diye hava atılıyor! Bizim de bu duruma bak sonra gel İran ile Amerikayı tartış! Hep aynı türlü ilişkiler yönetiliyor işte!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeziz Çağlar:

Sonlandırılması demek kolay. Benim arkadaşım orada birisini kaybetti. Bunlar ne diye konuşuyorlar hala

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Tuncay:

Şaşkın kaldım yani kadınlar olarak bizim için ne fark eder bunlar ne konuşuyor ne anlaşıyor savaşlar bitmiyor çocuklarımız ölüyor erkekler savaşa gönderiyor ve sonra barış masasında oynuyor oyununu Iranda da Amerikada da aynı sistem işliyor kadınlar kaybediyor her zaman

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin

Seda Sayan'dan gençlere çok konuşulacak evlilik tavsiyeleri
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapıp meydan okuyorlardı! 19 gözaltı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı