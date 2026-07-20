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İran, ABD'nin Nükleer Santral Saldırısını Kınadı

İran, ABD'nin Nükleer Santral Saldırısını Kınadı
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'ni hedef almasını barışçıl altyapıya yönelik tehlikeli saldırı olarak nitelendirdi ve tüm sonuçlarından ABD'yi sorumlu tuttu.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "ABD'nin yapım aşamasındaki nükleer enerji santralini hedef alması İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Ülkesinin, Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları kınadığını kaydeden Garibabadi, "ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef alması İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır. ABD, istikrarsızlığın artması nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan sorumludur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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