İran'daki Yabancı Vatandaşlar Türkiye Üzerinden Ülkelerine Dönüyor

İran'daki Yabancı Vatandaşlar Türkiye Üzerinden Ülkelerine Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da yaşayan Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları, İsrail'in saldırıları sonrası Türkiye'nin Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'na gelerek ülkelerine dönmek için yola çıktı.

İRAN'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşı bir grup, ülkelerine gidebilmek için Van'ın Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'na geldi. Gruptakiler burada bekleyen servislerle havalimanına götürüldü.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından İran'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere harekete geçti. İran'da hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla bölgeden ayrılanların, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtildi. İran'dan Türkiye'ye geçecek olan bu ülkelerin vatandaşlarının, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın önünde bekleyen servislerle Van merkeze oradan da uçaklarla kendi ülkelerine gideceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

Gülizar'ın öldürülme anı ortaya çıktı! Çığlıkları kahrediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.