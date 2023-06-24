- Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi Başkanı Karakoyunlu : " İran'daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı"

BAKÜ - Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Karakoyunlu, "Önümüzdeki yıllarda İran, Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin konfederatif birliğini kurmayı amaçlıyoruz. Bunun için de İran'daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı. İran'daki 50 milyon Türk'ün katılmadığı bir Türk birliğinden bahsedilemez" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10 milliyetçi kuruluşun oluşturduğu, "Azerbaycan Milliyetçi Birliği" ve "Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi" tarafından " İran'ın Geleceğinde Türklerin Rolü Nedir" isimli uluslararası konferans düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı 2040 vizyonu çerçevesinde düzenlenen konferansa, Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Karakoyunlu, Türk Dünyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Azerbaycan Ülke Başkanı Firudun Ahmedli başta olmak üzere Türkiye, İran, Suriye, Irak ve Afganistan'dan 30'a yakın akademisyen ve davetli katıldı. Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan konferansta İran'daki Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere Rusya, İran ve Çin'deki yaşayan Türklerin sorunları ele alındı.

"İran'daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı"

Konferansla ilgili açıklamalarda bulunan Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Karakoyunlu, İran'ın geleceğinde Türklerin rolünün ne olacağını ele aldıklarını belirterek, "Maksadımız Türkiye, İran, Kafkas ve Azerbaycan Türklerinin, yani 150 milyonluk gücün ortak iradesini oluşturmak, ortak stratejisini oluşturmak ve bu coğrafyanın geleceği için ortak hareket etmektir. Maksadımız bir birlik kurmaktır. Bakü-Tebriz-Ankara merkezli bir birlik oluşturmaktır. Önümüzdeki yıllarda İran, Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin konfederatif birliğini kurmayı amaçlıyoruz. Bunun için de İran'daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı. İran'daki 50 milyon Türk'ün katılmadığı bir Türk birliğinden bahsedilemez. Türk birliği mutlaka İran'daki Türklerin problemlerini halletmeli" dedi.

"150 milyon Türk Çin, Rusya ve İran'ın esiridir"

Dünya'da 350 milyon Türkün yaşadığını ifade eden Karakoyunlu, "Bu 350 milyon Türkün 150 milyonu esirdir. Bunlar Çin, Rusya ve İran'da Farslaştırma, Çinlileştirme ve Ruslaştırma politikalarının karşısında esirdir. Onların katkısı olmadan da Büyük Türk Birliği kurulamaz. Bizim çalışmalarımız bu esir olan Türklerin, geleceği, mevcut durumları ve onların bağımsızlığa kavuşmaları yönündedir" diye konuştu.